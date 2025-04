Meteo Avellino le previsioni di domenica 27 aprile 2025

Avellino, il 27 aprile 2025, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, e lo zero termico si attesterà a. Avellinotoday.it - Meteo Avellino: le previsioni di domenica 27 aprile 2025 Leggi su Avellinotoday.it Ad, il 27, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, e lo zero termico si attesterà a.

Se ne parla anche su altri siti

Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino - A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I... 🔗avellinotoday.it

Meteo Avellino, le previsioni del 16 marzo 2025 - Ad Avellino, il 16 marzo 2025, la giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi e condizioni meteorologiche stabili. Aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno nuvolosi o... 🔗avellinotoday.it

Le previsioni meteo di oggi 17 febbraio ad Avellino - A Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1545m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno... 🔗avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Meteo Avellino: le previsioni di domenica 27 aprile 2025; Meteo ad Avellino: ecco le previsioni del 26 aprile 2025; Le previsioni meteo a Napoli e in Campania nel weekend 5-6 aprile: torna la pioggia; Previsioni Meteo per il 25 aprile ad Avellino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meteo: sole quasi ovunque tra domani e sabato, poi nuovo peggioramento. Le previsioni dal 10 aprile - Alta pressione in rinforzo con tempo più stabile e temperature in rialzo con valori anche sopra le medie. Le previsioni meteo del 9-10 aprile ... 🔗meteo.it

Previsioni del Tempo, Temperature e Dati Meteo Italia Domani - Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini e appenninici, ancora soleggiato altrove. 🔗centrometeoitaliano.it

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di mercoledì 23 aprile - Quella di martedì 23 aprile sarà una giornata con precipitazioni sparse sul territorio regionale. La quota neve, che toccherà i 2450 metri nelle aree interne, sarà ... 🔗msn.com