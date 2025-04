Torna allarme cinghiali a Cava la segnalazione

Cava, Tornano i cinghiali che si avvicinano ai centri abitati in cerca di cibo. Come segnalato da alcuni cittadini, cresce, dunque, la preoccupazione dei residenti della zona per possibili incidenti o episodi pericolosi causati dalla presenza degli ungulati.

