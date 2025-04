Lortica.it - Incomunicabilità

Ci sono momenti in cui le parole si inceppano, si aggrovigliano come fili spezzati, incapaci di raggiungere l’altro. Si vive sotto lo stesso tetto, si cammina nella stessa casa, si condivide il tempo, eppure si diventa isole lontane, separate da silenzi che fanno più rumore di mille grida.È l’, quella sottile barriera che si alza senza avvisare. Non serve alzare la voce, né rincorrersi a spiegazioni: ci si perde già prima, nella fatica di sentirsi davvero. Accade tra sconosciuti, certo, ma ancor più dolorosamente accade tra chi si ama. Genitori e figli, mariti e mogli, fratelli. Persone che, pur volendosi bene, non riescono più a trovarsi nello sguardo dell’altro.A volte il peso della vita, delle responsabilità, delle incomprensioni non dette, si deposita come polvere sugli affetti.