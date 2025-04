Triesteprima.it - Il gruppo anarchico Germinal sul 25 aprile: "Solidarietà ai compagni manganellati"

"La nostrava ancora una volta all* compagn* manganellat*". Così commenta ilin merito agli scontri tra polizia e manifestanti in via dell'Istria durante il corteo nella giornata del 25, nel quale sono rimasti feriti due poliziotti. "Anche quest’anno -.