Funerali del Papa stretta di mano tra Trump e Von der Leyen c’è l’accordo per un primo incontro

Unadisul sagrato della Basilica di San Pietro e poche parole scambiate tra il via vai di leader e porporati. Poi una mezza promessa: Donalde Ursula von dersi vedranno presto. Un confronto molto rapido, mentre prima deic’è stato il faccia a faccia storico tra il leader Usa e il presidente ucraino (e durante la quale non sono state coinvolte né la presidente della commissione Ue né la premier Giorgia Meloni). Ma Von derha rotto il silenzio subito dopo la fine deidelpubblicando su X la foto della tanto attesadicone un altro scatto che la ritraeva con Emmanuel Macron. Tutti etichettati come “scambi positivi”.Messa per mesi all’angolo dalla nuova amministrazione statunitense, la presidente della Commissione europea è riuscita ad avere un breve scambio per aprire la strada alufficiale tra i vertici Ue e il tycoon dal suo ritorno alla Casa Bianca.