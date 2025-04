Tramvia Firenze record passeggeri verso i 42 milioni a fine anno Grazie anche alla Vacs

anche rispetto al 2024 che già era stato molto positivoL'articolo Tramvia Firenze: record passeggeri, verso i 42 milioni a fine anno. Grazie anche alla Vacs proviene da Firenze Post. .com - Tramvia Firenze: record passeggeri, verso i 42 milioni a fine anno. Grazie anche alla Vacs Leggi su .com Nei primi tre mesi del 2025 si è registrato un aumento costante di chi utilizza le linee tranviarierispetto al 2024 che già era stato molto positivoL'articoloi 42proviene daPost.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Firenze, numeri record per la tramvia: 39 milioni di passeggeri nel 2024 - Firenze, 16 aprile 2025 - Firenze in prima linea tra le città italiane che stanno rimettendo le linee tranviarie al centro della mobilità urbana. È quanto emerge dal dossier di Legambiente “Il tram che fa bene allo spazio urbano”. “Il tram: una soluzione alla mobilità urbana contemporanea” Sempre più città italiane stanno praticando una trasformazione silenziosa nel trasporto pubblico, riportando in auge il tram come soluzione efficace alle sfide della mobilità urbana contemporanea. 🔗lanazione.it

Didacta a Firenze: formazione e innovazione didattica. Record 520 espositori - FIRENZE – Didacta a Firenze: formazione e innovazione didattica. Record 520 espositori. Inaugurata alla Fortezza da Basso di Firenze Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione didattica, in programma dal 12 al 14 marzo. La Regione Toscana è protagonista anche quest’anno con iniziative sempre più numerose. All’inaugurazione ufficiale hanno partecipato il ministro Giuseppe Valditara, il presidente Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro. 🔗corrieretoscano.it

Firenze, record di visitatori al museo dei treni in miniatura: 50mila nel 2024 - Firenze, 1 marzo 2025 - È record di visitatori al Museo HZERO di Firenze. Nel 2024 gli ingressi sono stati 52.823 con un aumento del 48,5% rispetto al 2023 che aveva visto 35.581 presenze. Il grande plastico ferroviario di 280 mq, uno dei più estesi in Europa e frutto di oltre 40 anni di lavoro, si rinnova accogliendo sempre più appassionati con tante novità. Cresce, infatti, l’offerta del museo del treno in miniatura con laboratori per famiglie e scuole, nuovi treni in esposizione, visori per esplorare il plastico con la realtà virtuale, ma soprattutto nuovi corsi di fermodellismo per ... 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, numeri record per la tramvia: 39 milioni di passeggeri nel 2024; Tramvia, nuovo record di passeggeri: superati i 39 milioni; Tramvia da record a Firenze, oltre 39 milioni di passeggeri nel 2024; Firenze, 2024 record per la tramvia: 39 milioni di passeggeri, l’11,8% in più rispetto al 2023. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tramvia Firenze, verso i 42 milioni di passeggeri l’anno (anche grazie alla Vacs). Da martedì primi binari della linea Bagno a Ripoli - A fine anno i passeggeri supereranno quota 42 milioni con un aumento di 3 milioni rispetto ai 39 milioni con cui si è chiuso il 2024. Con circa 400mila persone in più con la Vacs. Intanto procedono an ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, numeri record per la tramvia: 39 milioni di passeggeri nel 2024 - Dal dossier di Legambiente si registra un incremento dell'11,8% di passeggeri rispetto al 2023, e 105mila tonnellate di CO2 annue emesse in meno grazie alla T1 ... 🔗msn.com

Record di passeggeri per la tramvia di Firenze - Una media di 30mila passeggeri al giorno: è il dato record di affluenza su T1 ... è subito fatta carico di indicarli alla Provincia di Firenze, saranno risolti entro la settimana. 🔗nove.firenze.it