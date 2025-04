Perché l039icona della Madonna di Santa Maria Maggiore è così cara a Papa Francesco

Papa. È davanti a lei che prima di partire per ogni suo viaggio apostolico e subito dopo il rientro si recava in solitudine a pregare. È davanti a lei che è andato in forma privata a pregare durante la pandemia: le immagini straordinarie che ce lo hanno restituito da s. Milleunadonna.it - Perché l'icona della Madonna di Santa Maria Maggiore è così cara a Papa Francesco Leggi su Milleunadonna.it È davanti a lei che si è recato appena eletto. È davanti a lei che prima di partire per ogni suo viaggio apostolico e subito dopo il rientro si recava in solitudine a pregare. È davanti a lei che è andato in forma privata a pregare durante la pandemia: le immagini straordinarie che ce lo hanno restituito da s.

