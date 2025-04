United Rugby Championship 2025 Treviso delude e cade contro gli Stormers

United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Stormers e la Benetton Treviso. Era un vero e proprio scontro diretto tra due pretendenti ai playoff, con entrambe le formazioni chiamate a vincere per restare in scia alle migliori e non farsi superare da chi segue. Ecco come è andata.Partenza difficile per Treviso, che perde subito il primo ovale, permettendo agli Stormers di piazzarsi nei 22 offensivi. E dopo 4' arriva la marcatura con Sandi per il 7-0. Fatica a entrare in partita la Benetton e all'8' un fuorigioco manda i sudafricani sulla piazzola per il 10-0. Troppi errori dei veneti, che regalano troppi possessi e troppo territorio agli Stormers e così al 15' arriva un drop per il 13-0.

