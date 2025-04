Iran il bilancio del esplosione sale a 8 morti e 750 feriti

bilancio dell'esplosione al porto di Bandar Abass, città Iraniana sullo strategico Stretto di Hormuz, è salito a 8 morti e 740 feriti. Lo rende noto il ministero dell'Interno Iraniano. Quotidiano.net - Iran, il bilancio dell'esplosione sale a 8 morti e 750 feriti Leggi su Quotidiano.net Ilal porto di Bandar Abass, cittàiana sullo strategico Stretto di Hormuz, è salito a 8e 740. Lo rende noto il ministero'Internoiano.

Su altri siti se ne discute

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Iran: grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas - Teheran (Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) – Una grande esplosione e un incendio hanno colpito oggi la città portuale iraniana di Bandar Abbas. Lo riportano i media statali. Non è chiaro se la deflagrazione nel porto di Rajaei, uno degli scali marittimi della Repubblica islamica, abbia provocato vittime né se ne conoscono le cause. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Iran, il bilancio dell'esplosione sale a 8 morti e 750 feriti; Iran, il bilancio dell'esplosione sale a 8 morti e 750 feriti; Il bilancio sale ancora, oltre 500 i feriti nell'esplosione in Iran; Iran: esplosione nel porto di Shahid Rajaï, almeno 5 morti e 700 feriti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Iran, il bilancio dell'esplosione sale a 8 morti e 750 feriti - Il bilancio dell'esplosione al porto di Bandar Abass, città iraniana sullo strategico Stretto di Hormuz, è salito a 8 morti e 740 feriti. Lo rende noto il ministero dell'Interno iraniano. (ANSA). (ANS ... 🔗ansa.it

Iran: esplosione nel porto di Shahid Rajaï, almeno 5 morti e 700 feriti - Il ministro degli Interni sul posto. L'esplosione nel maggiore porto commerciale del sud Iran, a pochi chilometri dall'Oman. A fuoco deposito di materiali chimici. La solidarietà degli Emirati ... 🔗msn.com

Esplosione in un porto in Iran, 500 feriti e 4 morti - Una potente esplosione ha devastato il porto di Bandar Abass, città iraniana sullo strategico Stretto di Hormuz, causando la morte di almeno quattro persone e il ferimento di oltre 500, proprio mentre ... 🔗ansa.it