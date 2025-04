Bagno a Ripoli girano armati in casa scoperto un arsenale Denunciata coppia di 50enni

50enni sono stati fermati dalla polizia locale a Bagno a Ripoli perché erano stati segnalati in stato di agitazione e armati, e nel successivo controllo della baracca che i due utilizzavano come rifugio è stato scoperto e sequestrato un vero e proprio arsenaleL'articolo Bagno a Ripoli: girano armati, in casa scoperto un arsenale. Denunciata coppia di 50enni proviene da Firenze Post. .com - Bagno a Ripoli: girano armati, in casa scoperto un arsenale. Denunciata coppia di 50enni Leggi su .com Un uomo e una donna, entrambisono stati fermati dalla polizia locale aperché erano stati segnalati in stato di agitazione e, e nel successivo controllo della baracca che i due utilizzavano come rifugio è statoe sequestrato un vero e proprioL'articolo, inundiproviene da Firenze Post.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto Armido "il bello", ultimo partigiano di Bagno a Ripoli - Bagno a Ripoli, 23 marzo 2025 - Se n'è andato l’ultimo partigiano di Bagno a Ripoli. Armido Spagnoli aveva 97 anni. È stato uno dei protagonisti della Resistenza fiorentina e ripolese. Grassinese di nascita e di vita, classe 1928, nato in una famiglia di lavandai, Armido era poco più che un ragazzo quando con l'amico di una vita Enrico Tacconi, salì in montagna e imbracciò il fucile per combattere il nazifascismo insieme alla Brigata Sinigaglia. 🔗lanazione.it

Bagno a Ripoli, nuova sede ed orario per lo sportello Alia - Bagno a Ripoli (Firenze), 14 febbraio 2025 - Alia Multiutility informa in una nota che dalla prossima settimana lo sportello al pubblico nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze) si trasferirà in una nuova sede. L’ Infopoint e Ufficio Tari saranno spostati presso la sede della Croce d’Oro a Ponte a Ema ed attivi dal prossimo 20 febbraio, con un nuovo orario di apertura al pubblico. Lo sportello, in via Longo 1, sarà aperto ogni giovedì mattina (in orario 09-13) per ritirare il kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti (sacchi e contenitori), richiedere informazioni sui servizi e sui ... 🔗lanazione.it

Maltempo in Toscana: Bagno a Ripoli, esonda il Rimezzano. Situazione critica in Pian di Grassina - Allagamenti a Bagno a Ripoli per l'esondazione del torrente Rimezzano. Lo rende noto il Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) a proposito dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutta l'area L'articolo Maltempo in Toscana: Bagno a Ripoli, esonda il Rimezzano. Situazione critica in Pian di Grassina proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Girano armati per i campi, a casa hanno un arsenale: “Qualcuno ci insegue”; Bagno a Ripoli: girano armati, in casa scoperto un arsenale. Denunciata coppia di 50enni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Girano armati per i campi, a casa hanno un arsenale: “Qualcuno ci insegue” - Bagno a Ripoli: un uomo e una donna, in evidente stato di agitazione, sono stati deferiti a piede libero. Rinvenuta anche della droga nell’abitazione ... 🔗msn.com

Coppia denunciata per armi nella campagna di Bagno a Ripoli - Singolare vicenda nella campgna di Bagno a Ripoli (Firenze) dove stamani i vigili urbani hanno controllato una coppia scoprendo che l'uomo e la donna erano armati e che si rifugiavano in una baracca d ... 🔗ansa.it

Controllano una baracca, ci trovano dentro katane e pistole - I vigili urbani hanno controllato una baracca in campagna a Bagno a Ripoli e hanno scoperto un arsenale. Un uomo e una donna erano armati nella baracca e ... 🔗gonews.it