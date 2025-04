Longhi partecipa alla discussione Inter stanca Conseguenza del mercato che non c’è stato E punta il dito su due acquisti

Longhi partecipa alla discussione: «Inter stanca? Conseguenza del mercato che non c'è stato!». E punta il dito su due acquisti fatti in estateAttraverso il proprio account X, anche il giornalista Bruno Longhi ha voluto partecipare alla discussione degli ultimi giorni legata alla stanchezza fisica e mentale che starebbe accusando l'Inter di Simone Inzaghi nelle ultime uscite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Secondo lui il problema è da imputare ad un mercato estivo non all'altezza.Il problema relativo alla presunta o possibile "stanchezza" dell'@Inter è la Conseguenza del mercato che non c'è stato: #Zielinski non si è quasi mai visto, #Taremi e' un corpo estraneo alla squadra. Ricambi all'altezza avrebbero consentito una migliore turnazione e.— bruno Longhi (@brunoLonghi) April 25, 2025 PAROLE – «Il problema relativo alla presunta o possibile "stanchezza" dell'Inter è la Conseguenza del mercato che non c'è stato: Zielinski non si è quasi mai visto, Taremi e' un corpo estraneo alla squadra.

