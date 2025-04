Ansia Matteo Berrettini nuovo problema agli addominali cosa é successo a Madrid

Matteo Berrettini nel sfida di secondo turno del Masters1000 di Madrid. Il tennista romano, impegnato contro l’americano Marcos Giron, sta facendo fatica a esprimere il proprio miglior tennis. Il primo parziale perso 7-6 (3), fallendo tre palle set nel decimo game, ha assunto il sapore del rammarico.Nel secondo set, pur non brillando, il romano è riuscito nel rush finale a spuntarla sullo score di 7-6 (6), sempre al tie-break. Una frazione particolarmente tesa in cui entrambi i contendenti hanno commesso degli errori, ma Berrettini si è rivelato più freddo.All’inizio del terzo set, però, il nostro portacolori ha chiamato il Medical Time Out per un fastidio all’altezza degli addominali. Una situazione non nuova per Matteo, ricordando episodi in passato nei quali l’azzurro era stato costretto a desistere e a saltare diverse partite nel circuito. Oasport.it - Ansia Matteo Berrettini, nuovo problema agli addominali: cosa é successo a Madrid Leggi su Oasport.it Problemi pernel sfida di secondo turno del Masters1000 di. Il tennista romano, impegnato contro l’americano Marcos Giron, sta facendo fatica a esprimere il proprio miglior tennis. Il primo parziale perso 7-6 (3), fallendo tre palle set nel decimo game, ha assunto il sapore del rammarico.Nel secondo set, pur non brillando, il romano è riuscito nel rush finale a spuntarla sullo score di 7-6 (6), sempre al tie-break. Una frazione particolarmente tesa in cui entrambi i contendenti hanno commesso degli errori, masi è rivelato più freddo.All’inizio del terzo set, però, il nostro portacolori ha chiamato il Medical Time Out per un fastidio all’altezza degli. Una situazione non nuova per, ricordando episodi in passato nei quali l’azzurro era stato costretto a desistere e a saltare diverse partite nel circuito.

