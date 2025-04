Infortunati Juve novità su Vlahovic e Koopmeiners alla vigilia del Monza Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Infortunati Juve: novità su Vlahovic e Koopmeiners alla vigilia del Monza. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista della sfida di domaniDomani sera la Juventus ospiterà il Monza in occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri si sono ritrovati quest’oggi alla Continassa per ultimare la preparazione.Come raccolto da anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo mentre Vlahovic ha svolto terapie. Entrambi non ci saranno domani per la sfida contro la squadra di Nesta. .com Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novità su Vlahovic e Koopmeiners alla vigilia del Monza. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridonsudelgliin vista della sfida di domaniDomani sera lantus ospiterà ilin occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri si sono ritrovati quest’oggiper ultimare la preparazione.Come raccolto da anche oggi Teunha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo mentreha svolto terapie. Entrambi non ci saranno domani per la sfida contro la squadra di Nesta. .com

