George Clooney Perché in 11 anni non ho mai litigato con mia moglieampquot E scherza sui suoi capelli tinti

George Clooney e Amal Alamuddin, l’avvocata libanese con cittadinanza britannica. A raccontarlo sugli schermi di CBS Mornings è lo stesso Clooney che svela: “Io e Amal siamo stati qui una volta e mi ricordo che abbiamo detto di non. Milleunadonna.it - George Clooney: “Perché in 11 anni non ho mai litigato con mia moglie". E scherza sui suoi capelli tinti Leggi su Milleunadonna.it Quasi 11 di matrimonio e nemmeno un litigio. È davvero una coppia da sogno quella formata dae Amal Alamuddin, l’avvocata libanese con cittadinanza britca. A raccontarlo sugli schermi di CBS Mornings è lo stessoche svela: “Io e Amal siamo stati qui una volta e mi ricordo che abbiamo detto di non.

George Clooney: "Perché in 11 anni non ho mai litigato con mia moglie". E scherza sui suoi capelli tinti - Quasi 11 di matrimonio e nemmeno un litigio. È davvero una coppia da sogno quella formata da George Clooney e Amal Alamuddin, l'avvocata libanese con cittadinanza britannica. A raccontarlo sugli schermi di CBS Mornings è lo stesso Clooney che svela: "Io e Amal siamo stati qui una volta e mi ricordo che abbiamo detto di non... Prosegui la lettura

“Non mi interessa quello che dice Donald Trump. Piacergli non è il mio lavoro, il mio lavoro è provare a dire la verità”: parla George Clooney - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”. Così Donald Trump su George Clooney. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programma Clooney aveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tutti alla corte di George Clooney a Broadway. Tranne la moglie Amal - Non è facile tornare a teatro dopo quarant’anni di assenza, neppure se sei George Clooney, e gli amici lo sanno bene. Tanto da essere arrivati in massa a Broadway per la prima dello spettacolo Good night, and good luck, adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. George Clooney debutta a teatro: tanti amici ma manca la moglie Amal Sul red carpet sistemato fuori dal Winter Garden Theatre, prima dello spettacolo, hanno sfilato l’amico di lunga data di Clooney, Richard Kind, ... 🔗amica.it

George Clooney confessa di non amare il nuovo colore dei suoi capelli: "Molto meglio il grigio" - La star di Ocean's Eleven ha scherzato sulla tinta a cui si è dovuto sottoporre per recitare in uno spettacolo di teatro a Broadway. 🔗msn.com

Clooney torna al teatro dopo 40 anni, anche per rischiarare i tempi bui - L'attore torna in scena con "Good Night, and Good Luck", la pièce che nel 2005 aveva diretto al cinema. Con Patti LuPone, si parla di democrazia, memoria storica e della potenza del palcoscenico ... 🔗ilfoglio.it

George Clooney: «Io e Amal non abbiamo mai litigato in 12 anni di matrimonio, stiamo cercando un motivo per farlo» - «L'amore non è bello se non è litigarello» recita un famoso detto ma non sembra affatto essere così per George Clooney ... 🔗msn.com