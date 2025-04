Conservatorio Nicola Sala di Benevento il Direttore Ilario Piena fiducia nella giustizia ammnistrativa

nella fase di merito, il TAR confermerà la Piena legittimità della mia elezione”In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore da Quadrini, desidero ribadire con la massima chiarezza quanto segue.Con Piena fiducia nella giustizia amministrativa, prendo atto della decisione del Consiglio di Stato, che ha semplicemente ritenuto il TAR Campania, e non il giudice ordinario, competente a esaminare nel merito il ricorso pendente. Non vi è stata alcuna valutazione di fondatezza delle contestazioni mosse, bensì un rinvio alla sede giurisdizionale competente per il prosieguo dell’iter già avviato.Giova ricordare che il TAR Campania, già nella prima fase cautelare, aveva respinto la richiesta di sospensiva, confermando quindi la Piena efficacia della mia nomina e delle attività istituzionali svolte. Leggi su Puntomagazine.it La nota stampa dopo la decisione del Consiglio di Stato: “Confidiamo che, anchefase di merito, il TAR confermerà lalegittimità della mia elezione”In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore da Quadrini, desidero ribadire con la massima chiarezza quanto segue.Conamministrativa, prendo atto della decisione del Consiglio di Stato, che ha semplicemente ritenuto il TAR Campania, e non il giudice ordinario, competente a esaminare nel merito il ricorso pendente. Non vi è stata alcuna valutazione di fondatezza delle contestazioni mosse, bensì un rinvio alla sede giurisdizionale competente per il prosieguo dell’iter già avviato.Giova ricordare che il TAR Campania, giàprima fase cautelare, aveva respinto la richiesta di sospensiva, confermando quindi laefficacia della mia nomina e delle attività istituzionali svolte.

