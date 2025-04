Al Madrid Open colpo grosso di Arnaldi battuto Djokovic 6 3 6 4 Un sogno che si avvera

colpo grosso di Matteo Arnaldi al secondo turno del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il tennista sanremese, numero 44 del ranking mondiale, ha eliminato al secondo turno il serbo Novak Djokovic, n.5 ATP e testa di serie numero 4, con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un'ora e 42 minuti di gioco. Arnaldi sfida Dzumhur per gli ottavi Per un posto negli ottavi l'azzurro se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur (63 ATP) che ha avuto la meglio sull'argentino Sebastian Baez. Passaggio del turno per Musetti Ai sedicesimi accede anche Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 11 del mondo e del 10 del tabellone, si è imposto in due set sull'argentino Tomas Martin Etcheverry (51 ATP) con il punteggio di 7-6 (3), 6-2.

