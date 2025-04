Liegi Bastogne Liegi 2025 Evenepoel Pogacar favorito ma io voglio vincere

2025 - Dopo un inverno così lungo e complicato a causa dell'incidente in allenamento di inizio dicembre, una vittoria (alla Freccia del Brabante 2025) e un piazzamento (terzo posto alla Amstel Gold Race 2025) è un bottino per il quale probabilmente avrebbe firmato: eppure Remco Evenepoel non è sazio e ha voglia di chiudere al meglio la campagna nelle Ardenne, provando a vincere la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, in programma domenica 27 aprile. Le dichiarazioni di Evenepoel Ai microfoni di Sporza il belga ha ovviamente individuato in Tadej Pogacar il rivale numero uno: curiosamente, ad oggi entrambi hanno vinto 2 edizioni della Doyenne, monopolizzando di fatto le ultime 4 ma senza mai riuscire a sfidarsi direttamente. "Il favorito principale è Pogacar e lo è a maggior ragione dopo la vittoria perentoria della Freccia Vallone di qualche giorno fa. Sport.quotidiano.net - Liegi-Bastogne-Liegi 2025, Evenepoel: "Pogacar favorito, ma io voglio vincere" Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 26 aprile- Dopo un inverno così lungo e complicato a causa dell'incidente in allenamento di inizio dicembre, una vittoria (alla Freccia del Brabante) e un piazzamento (terzo posto alla Amstel Gold Race) è un bottino per il quale probabilmente avrebbe firmato: eppure Remconon è sazio e ha voglia di chiudere al meglio la campagna nelle Ardenne, provando ala, in programma domenica 27 aprile. Le dichiarazioni diAi microfoni di Sporza il belga ha ovviamente individuato in Tadejil rivale numero uno: curiosamente, ad oggi entrambi hanno vinto 2 edizioni della Doyenne, monopolizzando di fatto le ultime 4 ma senza mai riuscire a sfidarsi direttamente. "Ilprincipale èe lo è a maggior ragione dopo la vittoria perentoria della Freccia Vallone di qualche giorno fa.

Su altri siti se ne discute

Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in tv: si vedrà sulla RAI? Orari, programma, streaming - Domenica 27 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 252 km di un percorso spazzagambe. 🔗oasport.it

Dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi in tv: orario, canale preciso, streaming - Partenza fittizia alle ore 10.10, partenza reale alle 10.15, arrivo stimato tra le 16.07 e le 16.43: è questo il programma di massima dell’edizione numero 111 della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, che si correrà domani, domenica 27 aprile. Saranno previsti 252 km, con partenza ed arrivo a Liegi. La diretta tv della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 sarà assicurata dalle 12.30 su Eurosport 2 HD, dalle 14. 🔗oasport.it

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: l’incognita Evenepoel come unica possibile insidia per Pogacar? - Un solo favorito, al massimo due, se proprio si vuole provare a rendere la vigilia interessante, per la quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi. La Doyenne è in programma domenica e chiude il periodo delle corse di primavera, poi ci si sposterà verso i Grandi Giri. Tutti contro Tadej Pogacar, anche se servirà un miracolo per battere lo sloveno. Quello che ha fatto vedere il campione del mondo ieri alla Freccia Vallone è davvero impressionante. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Pogacar, è ufficiale: colpo di scena in vista della Liegi-Bastogne-Liegi; Startlist Liegi-Bastogne-Liegi 2025, scopri l’elenco dei partecipanti definitivo; Liegi-Bastogne-Liegi 2025 - La sfida tra Pogacar e Evenepoel chiude il trittico delle Ardenne; Pogacar contro Evenepoel atto III. Percorso, favoriti e dove vederla la Liegi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Analisi Favoriti Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Tadej Pogacar contro Remco Evenepoel – Chi si prenderà la terza Doyenne? Healy, Pidcock e gli scalatori sperano in qualche sorpresa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar favorito d'obbligo, ma Evenepoel e Skjelmose meditano la sorpresa. L'Italia si affida a Ciccone - Si chiude il programma delle classiche del Nord: alla Doyenne favorito d'obbligo Tadej Pogacar, ma occhio a Evenepoel e a Skjelmose. L'Italia punta su Ciccone ... 🔗sport.virgilio.it

Liegi-Bastogne-Liegi 2025, Evenepoel: "Pogacar favorito, ma io voglio vincere" - Il belga lancia la sfida allo sloveno, con il quale ha monopolizzato le ultime 4 edizioni della Doyenne: "A prescindere da domani, sono già contento della mia primavera" ... 🔗msn.com