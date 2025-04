Al Teatro Verdi Lucia di Lammermoor si chiama Jessica Pratt

Teatro Verdi un’invero indimenticabile Lucia di Lammermoor, con l'allora vincente coppia Bonfadelli - Alvarez. Lo stesso maestro torna adesso al tempio lirico triestino per dirigere il capolavoro donizzettiano e la domanda lecita è. Triesteprima.it - Al Teatro Verdi Lucia di Lammermoor si chiama Jessica Pratt Leggi su Triesteprima.it Esattamente un quarto di secolo fa, Daniel Oren ha diretto alun’invero indimenticabiledi, con l'allora vincente coppia Bonfadelli - Alvarez. Lo stesso maestro torna adesso al tempio lirico triestino per dirigere il capolavoro donizzettiano e la domanda lecita è.

Tanti studenti a 'lezione' di tolleranza, il Teatro Verdi gremito per lo spettacolo "Quelle ragazze ribelli" - Un Teatro Verdi gremito e un pubblico di giovani studenti attenti e partecipi hanno reso lo spettacolo "Quelle ragazze ribelli" un evento speciale. La rappresentazione conclusiva della rassegna 2025, offerta gratuitamente alle scuole grazie all' organizzazione di Romagna Iniziative, ha saputo...

Firenze, il musical Cats ritorna al Teatro Verdi - Firenze, 20 febbraio 2025 - Un'irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo delle scorse Stagioni con numeri record e ripetuti sold out, dal Teatro Verdi di Firenze riparte il tour italiano di "Cats", la grande Produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina -su licenza esclusiva The Really Useful Group, London- firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, ...

Vicopisano, due appuntamenti al teatro di via Verdi dedicati all'innovazione - Vicopisano, 13 marzo 2025 - Nell'ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana, il Teatro di via Verdi di Vicopisano presenta, oggi, due appuntamenti dedicati all'innovazione, all'agricoltura e alla cura, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, TheThing Promozione Eventi, la Fondazione Internazionale Accademia Arco e Tecnologia e Innovazione.

"Lucia di Lammermoor" conquista il Verdi di Trieste - Di alto livello gli interpreti principali e la guida dell'orchestra di Daniel Oren. Tra gli strumenti, anche l'armonica a bicchieri ...

Ilaria Lanzino: "La mia Lucia di Lammermoor è gay. E Donizetti approverebbe" - Se si lascia così com'è ne patisce Verdi. Perché portando in scena un ... In Italia non si potrebbe fare: la partitura non va manomessa. "Nel teatro musicale siamo sempre in due, regia ...

