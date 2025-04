E morto Franceschini fu fondatore delle Br

morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori assieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate Rosse. Il decesso è avvenuto l'11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l'omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974. Quotidiano.net - E' morto Franceschini, fu fondatore delle Br Leggi su Quotidiano.net E'Alberto, uno dei fondatori assieme a Renato Curcio e Mara CagolBrigate Rosse. Il decesso è avvenuto l'11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi.aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l'omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974.

