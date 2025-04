Mister Movie Addio a Bruce Logan mago degli effetti speciali di Star Wars e 2001 Odissea nello spazio

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.MisterMovie.it. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Bruce Logan, leggendario mago degli effetti speciali. Scopriamo la sua incredibile carriera e l'eredità che lascia nel mondo del cinema. Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Bruce Logan, mago degli effetti speciali di Star Wars e 2001 Odissea nello spazio Leggi su Mistermovie.it Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www..it. Il mondo del cinema piange la scomparsa di, leggendario. Scopriamo la sua incredibile carriera e l'eredità che lascia nel mondo del cinema.

Su questo argomento da altre fonti

Mister Movie | Addio TikTok, arriva il Blocco dell’App, ecco da quando e dove - In Albania, da giovedì è entrato in vigore il divieto di accesso a TikTok, il social network di proprietà della società cinese ByteDance. Albania: Stop a TikTok, Prime Reazioni Contrastanti dopo il blocco La misura, annunciata a dicembre dal primo ministro Edi Rama, durerà per tutto il 2025. L'Albania è il primo paese europeo ad adottare una decisione del genere e il secondo tra quelli occidentali, dopo il breve divieto imposto negli Stati Uniti a gennaio. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Victoria De Angelis «Addio ai Maneskin? Mi diverto anche da sola» - Victoria De Angelis, nota al grande pubblico come bassista dei Måneskin, sta vivendo una nuova entusiasmante fase della sua carriera. Dopo aver conquistato il mondo con la sua band, la giovane romana si è lanciata in una nuova avventura: quella del DJ set. Victoria De Angelis: dalla bassista dei Måneskin al successo da DJ La scelta di intraprendere questo percorso è arrivata in un momento di pausa per i Måneskin, che stanno lavorando a nuovi progetti individuali. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Batman: L’Addio di Ben Affleck e le Ombre di “Justice League” - Ben Affleck si confessa: l'esperienza di vestire i panni di Batman è stata segnata da luci e ombre, culminando in un disincanto verso il genere supereroistico. In una recente intervista, l'attore ripercorre il suo percorso come Bruce Wayne, svelando le sfide personali e professionali affrontate durante la lavorazione di "Justice League". Un Ruolo Iconico, un Percorso Tortuoso Il debutto nel ruolo del Cavaliere Oscuro in "Batman v Superman: Dawn of Justice" aveva suscitato grande attesa, ma l'esperienza sul set di "Justice League" si è rivelata particolarmente ardua. 🔗mistermovie.it

Approfondimenti da altre fonti

Bruce Glover, morto uno dei protagonisti di Agente 007 - Una cascata di diamanti; Sisu 2: Il Ritorno del Guerriero Finlandese! Data di uscita, cast e anticipazioni!; Mister Movie Addio a Domenica In Prossima edizione saluta Mara Venier e nuovo format; Batman: L’Addio di Ben Affleck e le Ombre di “Justice League”. 🔗Cosa riportano altre fonti