Il Mar Mediterraneo invaso da questi esserini | "La loro puntura è duratura e dolorosissima": è un'invasione che parte dal canale di Suez

Una specie aliena che è molto pericolosa sia per gli altri abitanti dei nostri mari che per l’uomo, se lo tocchi stai malissimo.I mari che bagnano la Sicilia, da sempre ricchi di biodiversità e risorse per la pesca, stanno affrontando una nuova e crescente minaccia: il vermocane, conosciuto anche come verme del fuoco. Si tratta di un organismo marino che, sebbene non sia una novità per i biologi marini, sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti a causa del cambiamento climatico e del progressivo riscaldamento delle acque del.Il vermocane (Hermodice carunculata) è originario delle acque tropicali deldi, ma negli ultimi anni ha trovato nelle coste siciliane un ambiente favorevole per la proliferazione. L’aumento delle temperature marine ha accelerato la sua espansione, portando alla colonizzazione di ampie zone del litorale, in particolare quelle più calde e protette, dove riesce a riprodursi con facilità e a nutrirsi indisturbato.