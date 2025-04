Se tieni sotto controllo questi 5 fattori di rischio vivi di più e meglio

sotto controllo, avere livelli di colesterolo nella norma, non sviluppare diabete e mantenere un peso adeguato sono "5 condizioni che, se presenti a 50 anni, possono tradursi in molti anni di vita in più, soprattutto vissuti senza malattie cardiovascolari". Lo evidenzia l'Irccs Neuromed di Pozzilli, Ise. Milleunadonna.it - Se tieni sotto controllo questi 5 fattori di rischio vivi di più e meglio Leggi su Milleunadonna.it Evitare di fumare, tenere la pressione, avere livelli di colesterolo nella norma, non sviluppare diabete e mantenere un peso adeguato sono "5 condizioni che, se presenti a 50 anni, possono tradursi in molti anni di vita in più, soprattutto vissuti senza malattie cardiovascolari". Lo evidenzia l'Irccs Neuromed di Pozzilli, Ise.

Cosa riportano altre fonti

Tieni tutto sotto controllo con Apple AirTag a soli 29 euro - Piccolo, funzionale e ora più accessibile: l’Apple AirTag è ormai un must per tenere sempre sotto controllo tutti i tuoi oggetti più importanti (e recuperare quelli smarriti). L’occasione di acquistarlo è data dall’attuale offerta Amazon, dove l’Apple AirTag è disponibile a soli 29 euro anziché 39, con uno sconto di 10 euro. Compralo adesso Trova i tuoi dispositivi smarriti ovunque con un piccolo accessorio Grazie alla perfetta integrazione con l’app Dov’è, l’AirTag permette di localizzare rapidamente gli oggetti personali, sia nelle vicinanze che a distanza. 🔗quotidiano.net

Così tieni sotto controllo il colesterolo: gli alimenti da consumare - Contenere il colesterolo è fondamentale per la salute del nostro corpo: tutti gli alimenti che aiutano in una dieta bilanciata La salute si tutela tramite tanti piccoli comportamenti da attuare ogni giorno, ormai lo sappiamo bene. La cura quotidiana del nostro corpo inevitabilmente passa anche da una buona alimentazione, con un equilibrio nell’apporto dei vari ... Leggi tutto L'articolo Così tieni sotto controllo il colesterolo: gli alimenti da consumare sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Se tieni sotto controllo questi 5 fattori di rischio vivi di più e meglio - Evitare di fumare, tenere la pressione sotto controllo, avere livelli di colesterolo nella norma, non sviluppare diabete e mantenere un peso adeguato sono "5 condizioni che, se presenti a 50 anni, possono tradursi in molti anni di vita in più, soprattutto vissuti senza malattie cardiovascolari". Lo evidenzia l'Irccs Neuromed di Pozzilli, Ise... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

5 Fattori Da Tenere Sotto Controllo Per Vivere Più A Lungo; Le 5 migliori app gratuite per risparmiare soldi; Segrate, obiettivo sicurezza. I vigili al lavoro coi vigilantes; Omocisteina: 5 motivi per tenere i valori sotto controllo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ticwatch Pro 5 costa meno della metà su Amazon, smartwatch ultra tech - Ticwatch Pro 5 è uno smartwatch che tiene sotto controllo la salute e lo sport ma non lascia a desiderare neanche nel quotidiano. 🔗punto-informatico.it

Tieni tutto sotto controllo con Apple AirTag a soli 29 euro - Scopri Apple AirTag in offerta a 29 euro. Localizza i tuoi oggetti smarriti con la rete Dov'è : grazie alla promo Amazon risparmi 10 euro sul prezzo di listino! 🔗quotidiano.net

5 Fattori Da Tenere Sotto Controllo Per Vivere Più A Lungo - E per gli uomini? La differenza è sostanziale anche per loro: 10,6 anni in più senza malattie e 14,5 anni di vita guadagnati tenendo sotto controllo i 5 fattori scoperti dagli scienziati. 🔗msn.com