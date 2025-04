Tao in vacanza un nuovo servizio dedicato ai pazienti della Cardiologia

vacanza'. servizio dedicato ai pazienti in trattamento anticoagulante orale, in carico presso il Centro Tao della Cardiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Cento. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. Ferraratoday.it - 'Tao in vacanza', un nuovo servizio dedicato ai pazienti della Cardiologia Leggi su Ferraratoday.it Prenderà avvio l'1 giugno, e durerà per tutta l'estate, il progetto 'Tao in'.aiin trattamento anticoagulante orale, in carico presso il Centro Taodell'ospedale Santissima Annunziata di Cento. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

