Atalanta Lecce salentini in lutto si gioca o no Cosa prevede il regolamento in caso non si presentasse

Atalanta Lecce, i salentini in lutto per la scomparsa del fisioterapista Fiorita e polemici con la Lega sul rinvio: le ultime e Cosa dice il regolamento Il Lecce è in lutto per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita e, nonostante il dolore, alla fine scenderà in campo domenica contro l'Atalanta. Il club avrebbe voluto un .

Atalanta Lecce rinviata, morto Graziano Fiorita fisioterapista dei salentini - “L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce”, di conseguenza il match della 34^ giornata di Serie A in programma a Bergamo venerdì 25 aprile alle 20.45 verrà rinviato. È quanto si apprende dal sito della società Salentina. 🔗tg24.sky.it

Serie A, rinviata Atalanta-Lecce: morto il fisioterapista dei salentini - Graziano Fiorita, 38enne fisioterapista del Lecce, morto all'improvviso: rinviata la partita di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta 🔗pianetamilan.it

Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo - Bergamo, 25 aprile 2025 – È a rischio il recupero di domenica sera tra Atalanta e Lecce. Nelle ultime ore la società salentina, in contatto con la Lega Serie A – con cui ci sarebbe forte tensione dopo la decisione di collocare il recupero domenica sera – avrebbe manifestato l’intenzione di non far partire la squadra domani pomeriggio per Bergamo (il volo comunque è già stato fissato in giornata). 🔗sport.quotidiano.net

Il Lecce in lutto per Fiorita valuta di non giocare contro l'Atalanta - Dopo la morte improvvisa del fisioterapista, la società vorrebbe un ulteriore rinvio della gara di domenica. Nel caso la squadra non partisse per Bergamo, arriverebbe la sconfitta a tavolino e la pena ... 🔗rainews.it

Atalanta-Lecce: salentini rinviano la partenza per Bergamo, ma il match si giocherà - Il Lecce, ancora scosso per la morte in ritiro del suo fisioterapista Graziano Fiorita, ha rinviato la partenza per Bergamo a domenica mattina, nella speranza di ottenere un ulteriore rinvio della par ... 🔗sport.sky.it

Gli ultras dell’Atalanta stanno col Lecce dopo la morte del fisioterapista: domenica non tiferanno - Gli ultras dell'Atalanta solidarizzano con calciatori e tifosi del Lecce dopo la tragica perdita del fisioterapista Graziano Fiorita: "Se Atalanta-Lecce ... 🔗fanpage.it