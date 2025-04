La piccola suora amica del Papa che vive tra giostrai e trans infrange il protocollo ampquotIl suo ultimo consiglioampquot

piccola di com'è in mezzo ai porporati che rendono omaggio alla salma di Papa Francesco. Uno zainetto verde sulle spalle, il fazzoletto in mano e lo sguardo bagnato di lacrime fisso sul suo amico ormai morto. E mentre i cardinali sfilano via, lei infrange il protocollo e rimane immobile per alcuni lunghissimi mi. Milleunadonna.it - La piccola suora amica del Papa che vive tra giostrai e trans infrange il protocollo: "Il suo ultimo consiglio" Leggi su Milleunadonna.it Sembra ancora piùdi com'è in mezzo ai porporati che rendono omaggio alla salma diFrancesco. Uno zainetto verde sulle spalle, il fazzoletto in mano e lo sguardo bagnato di lacrime fisso sul suo amico ormai morto. E mentre i cardinali sfilano via, leiile rimane immobile per alcuni lunghissimi mi.

