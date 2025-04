Fiori per il giovane morto a Bologna in zona Barca

Ilrestodelcarlino.it - Fiori per il giovane morto a Bologna, in zona Barca Leggi su Ilrestodelcarlino.it Eddine Essefi, 19 anni di origine tunisina, sarebbe stato picchiato da un gruppetto di persone in via Buozzi. È deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale

Bologna, picchiato per avere urtato un giovane muore in ospedale - A dare una svolta alla prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata la testimonianza della fidanzata della vittima, con lui al momento dell'aggressione. A prendere di mira il 19enne sarebbero stati due ... 🔗tg24.sky.it