A Lazise c è una piccola bottega tradizionale di paese con oltre 30 anni di vita

Lazise (VR), Maria Elena Maestrelli, la titolare della merceria “In Moda”, ha festeggiato trent'anni di attività, un traguardo importantissimo per una piccola bottega tradizionale di paese.Ma la storia va ben più indietro, nel 1965, anno di nascita di Maria Elena Maestrelli e anno. Veronasera.it - A Lazise c'è una piccola bottega tradizionale di paese con oltre 30 anni di vita Leggi su Veronasera.it A Colà di(VR), Maria Elena Maestrelli, la titolare della merceria “In Moda”, ha festeggiato trent'di attività, un traguardo importantissimo per unadi.Ma la storia va ben più indietro, nel 1965, anno di nascita di Maria Elena Maestrelli e anno.

Approfondimenti da altre fonti

Il Borgo dei Borghi: Lazise sesta e provincia di Verona in vetrina - Provincia di Verona e Laga di Garda in vetrina, anche se non vincenti, nell'edizione 2025 de "Il Borgo dei Borghi". Ieri sera, 20 aprile, su Rai 3 è andata in onda la finale del fortunato contest che ogni anno elegge il borgo più bello d'Italia. In gara c'era anche Lazise che ha chiuso al sesto... 🔗veronasera.it

La Dogana Veneta di Lazise ospita "Irresistibile PIWI" - Lazise si appresta ad accogliere una nuova edizione di Irresistibile PIWI, la manifestazione dedicata ai vitigni resistenti e alla viticoltura del futuro. Domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025, le storiche sale della Dogana Veneta affacciate sul Lago di Garda diventeranno il cuore pulsante di un... 🔗veronasera.it

Piave Jolly Club, la stagione 2025 parte nel weekend da Lazise - Cresce l’attesa per il primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche “Coppa Giulietta e Romeo” in calendario venerdì 14 e sabato 15 febbraio ed è ufficiale la partecipazione degli equipaggi Piave Jolly formati da Cicuttini-De Marin (Alfa Romeo Giulia TI) e Grio-Scrigner (BMW... 🔗trevisotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

A Lazise c'è una piccola bottega tradizionale di paese con oltre 30 anni di vita; Alfredo Brunazzo (Lazise): Campionato splendido dove tutto può ancora succedere!; C è una piccola bottega tradizionale di paese con oltre 30 anni di vita; Caterina Balivo, quarantena coi figli/ “Coronavirus spiegato a Guido Alberto e Cora”. 🔗Cosa riportano altre fonti