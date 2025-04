In 400 mila per Papa Francesco tra i Grandi e gli ultimi del mondo

Papa Francesco, ha delineato con commozione il carisma e il filo conduttore della missione del Pontefice argentino. Tanti gli applausi che hanno interrotto le parole di Re, davanti ai potenti della Terra, che Francesco ha esortato più volte al cercare un dialogo, e che ora, nel giorno del suo ultimo saluto al mondo terreno, sembra, a giudicare dalle foto che circolano, abbiano ricominciato a dialogare. Agi.it - In 400 mila per Papa Francesco tra i Grandi e gli ultimi del mondo Leggi su Agi.it AGI - "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza" si è donato "fino all'ultimo giorno della sua vita terrena" e "di fronte all'infuriare delle tante guerre" dagli "orrori disumani" "ha incessantemente elevato la sua voce implorando la pace" invitando a trovare le soluzioni possibili. Il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, nella sua omelia, durante la messa esequiale di, ha delineato con commozione il carisma e il filo conduttore della missione del Pontefice argentino. Tanti gli applausi che hanno interrotto le parole di Re, davanti ai potenti della Terra, cheha esortato più volte al cercare un dialogo, e che ora, nel giorno del suo ultimo saluto alterreno, sembra, a giudicare dalle foto che circolano, abbiano ricominciato a dialogare.

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell'altare e sopra il libro dei Vangeli. "Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E' stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra" ha ricordato durante l'omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia.

