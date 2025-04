Milan che caos cambia tutto per il direttore sportivo la novità sorprende tutti

Milan, ora è davvero un caos: la trattativa con Tare si blocca, il colpo di scena è davvero clamoroso, ecco cosa sta accadendoMilan, che caos: cambia tutto per il direttore sportivo, la novità sorprende tutti (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Milan è arrivato a un bivio. Dopo un periodo gestito senza una figura tecnica forte come quella del direttore sportivo, dalle parti di Casa Milan si è capito che questa soluzione non è più sostenibile. Le difficoltà emerse nella seconda parte della stagione, tra infortuni mal gestiti e un mercato invernale interlocutorio, hanno convinto Giorgio Furlani a cambiare strategia.Il primo nome individuato per ripartire era quello di Fabio Paratici, che però non ha mai davvero preso quota, anche per via di alcune situazioni legate al suo recente passato con la Juventus e l’esperienza inglese. Serieanews.com - Milan, che caos: cambia tutto per il direttore sportivo, la novità sorprende tutti Leggi su Serieanews.com , ora è davvero un: la trattativa con Tare si blocca, il colpo di scena è davvero clamoroso, ecco cosa sta accadendo, cheper il, la(Ansa Foto) – SerieAnewsIlè arrivato a un bivio. Dopo un periodo gestito senza una figura tecnica forte come quella del, dalle parti di Casasi è capito che questa soluzione non è più sostenibile. Le difficoltà emerse nella seconda parte della stagione, tra infortuni mal gestiti e un mercato invernale interlocutorio, hanno convinto Giorgio Furlani are strategia.Il primo nome individuato per ripartire era quello di Fabio Paratici, che però non ha mai davvero preso quota, anche per via di alcune situazioni legate al suo recente passato con la Juventus e l’esperienza inglese.

