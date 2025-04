Kane salta la partita del suo primo trofeo ampquotGiallo che riassume la mia carriera c039è chi vuole farsi un nomeampquot

Kane vincerà finalmente il primo trofeo di squadra della sua carriera. Basta un pareggio a Lipsia nella 32esima giornata di Bundesliga. Leggi su Calciomercato.com Harryvincerà finalmente ildi squadra della sua. Basta un pareggio a Lipsia nella 32esima giornata di Bundesliga.

Dopo il vantaggio di Kane, il Bayern ha perso completamente il controllo della partita nel giro di tre minuti (Sueddeutsche) - La Sueddeutsche prova a trovare delle spiegazioni accettabili all’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions. Insomma, il “pareggio per 2-2, che ha sancito l’eliminazione, è stata una partita selvaggia che ha rispecchiato molti aspetti di una stagione selvaggia di Champions League“. Le evidenti difficoltà del Bayern Monaco Il Bayern ha pressato alto e feroce fin dal primo minuto. Questa volta Muller era in campo dal primo minuto, cosa che non è successa durante l’andata finita 1-2. 🔗ilnapolista.it

Lazio, Isaksen ammonito nel derby: era diffidato, quale partita salta e chi gioca al suo posto - Gustav Isaksen, esterno offensivo danese della Lazio, è stato ammonito alla fine del primo tempo del derby della 32esima giornata di campionato... 🔗calciomercato.com

Neymar da 10 anni salta sempre la stessa partita, non è un caso: colpa del compleanno della sorella - Da dieci anni a oggi Neymar non ha mai giocato una partita in concomitanza con il compleanno della sorella, una coincidenza che ricompare puntuale. Il brasiliano è infortunato, ma ha scatenato la polemica dopo essersi presentato al Carnevale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kane: “È dura uscire così, possiamo battere qualsiasi squadra al mondo. Ma questo è il calcio” - L'attaccante inglese, nonostante il suo gol a inizio ripresa, non è riuscito ad evitare l'eliminazione del Bayern Monaco ... 🔗fcinter1908.it