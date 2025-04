Scontri a Gaza uccisi soldato israeliano e agente di polizia nel quartiere Shejaiya

soldato dell'esercito israeliano e un agente della polizia sono stati uccisi durante gli Scontri nel quartiere Shejaiya della città di Gaza ieri pomeriggio. Lo hanno annunciato l'esercito e la polizia, scrive The Times of Israel. Il soldato ucciso è il capitano Ido Voloch, 21 anni mentre l'agente di polizia è il sergente Neta Yitzhak Kahane della polizia di frontiera.Secondo un'indagine iniziale delle Idf, durante le operazioni a Shejaiya, truppe della Brigata di fanteria di riserva di Gerusalemme e membri dell'unità Yamas della polizia hanno teso un'imboscata in un edificio. Quotidiano.net - Scontri a Gaza: uccisi soldato israeliano e agente di polizia nel quartiere Shejaiya Leggi su Quotidiano.net Undell'esercitoe undellasono statidurante glineldella città diieri pomeriggio. Lo hanno annunciato l'esercito e la, scrive The Times of Israel. Ilucciso è il capitano Ido Voloch, 21 anni mentre l'diè il sergente Neta Yitzhak Kahane delladi frontiera.Secondo un'indagine iniziale delle Idf, durante le operazioni a, truppe della Brigata di fanteria di riserva di Gerusalemme e membri dell'unità Yamas dellahanno teso un'imboscata in un edificio.

Unicef: ieri uccisi a Gaza 130 bambini - 7.00 "Resoconti e immagini dalla Striscia di Gaza, in seguito agli ultimi attacchi, sono più che terribili". Così la direttrice dell'Unicef Catherine Russell, dopo i raid israeliani. "Secondo le notizie, centinaia di persone sono state uccise, tra cui più di 130 bambini. E' il più alto numero di bambini morti in un solo giorno nell' ultimo anno. Alcuni degli attacchi hanno colpito rifugi di fortuna con bambini e famiglie che dormivano, ricordando ancora una volta che a Gaza nessun luogo è sicuro". 🔗servizitelevideo.rai.it

Nella notte uccisi oltre 50 palestinesi a Gaza, Israele separa Rafah da Gaza con un nuovo corridoio - I bombardamenti israeliani su Gaza, ripresi dopo la fine del cessate il fuoco tre settimane fa, hanno ucciso tra domenica e lunedì oltre 50 palestinesi, soprattutto minori nella zona di Khan Younis, secondo la Protezione civile della Striscia. Dalla decisione di proseguire le operazioni militari, lo scorso 18 marzo, almeno altre mille persone sono decedute a Gaza e 100mila sono sfollate dall’area di Rafah, ora separata dal resto del territorio da un nuovo “corridoio” presidiato dall’esercito di Israele. 🔗metropolitanmagazine.it

“In Siria uccisi 13 bambini, tra loro anche un neonato di 6 mesi”: l’allarme di Unicef dopo i nuovi scontri - Continuano in Siria gli scontri armati le forze di sicurezza di Damasco e i miliziani alawiti. L'allarme Unicef: "Morti 13 bambini, tra cui un neonato di 6 mesi. Hanno il diritto di vivere in pace e di sperare in un futuro migliore".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Idf, 'uccisi un soldato e un agente negli scontri a Gaza' - Un soldato dell'esercito israeliano e un agente della polizia sono stati uccisi durante gli scontri nel quartiere Shejaiya della città di Gaza ieri pomeriggio. Lo hanno annunciato l'esercito e la poli ... 🔗ansa.it

Gaza, 39 palestinesi uccisi e 62 feriti nelle operazioni militari israeliane nelle ultime 24 ore - Le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza causano 39 morti e oltre 60 feriti in 24 ore, mentre ospedali al collasso e la comunità internazionale chiedono protezione per i civili. 🔗gaeta.it

Israele attacca ancora Gaza uccisi due leader di Hamas. Scontri a casa di Netanyahu - A lanciare l’allarme su Repubblica è Olga Cherevko, portavoce dell’Ufficio Onu per gli affari umanitari (Ocha), in un collegamento da Gaza (la Repubblica) Le cifre sono del ministero della ... 🔗informazione.it