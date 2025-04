Infortunio Koopmeiners l’olandese recupera per Juve Monza Cosa filtra dopo l’allenamento della vigilia

Infortunio Koopmeiners, l’olandese recupera per Juve Monza? Cosa filtra dopo l’allenamento della vigilia: tutti gli aggiornamenti dalla ContinassaManca sempre meno alla sfida in programma domani alle 18.00 all’Allianz Stadium tra la Juventus e il Monza, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.Come raccolto da anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Pertanto è da escludere una sua convocazione per la partita contro la squadra di Nesta. .com Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, l’olandese recupera per Juve Monza? Cosa filtra dopo l’allenamento della vigilia Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridonper: tutti gli aggiornamenti dalla ContinassaManca sempre meno alla sfida in programma domani alle 18.00 all’Allianz Stadium tra lantus e il, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.Come raccolto da anche oggi Teunha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Pertanto è da escludere una sua convocazione per la partita contro la squadra di Nesta. .com

Infortunio Koopmeiners: come sta l'olandese e cosa potrebbe accadere per Parma Juve. Si va verso questa decisione - di Redazione JuventusNews24Infortunio Koopmeiners: ecco le condizioni dell'olandese e cosa potrebbe succedere per Parma Juve. Si va verso questa decisione Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe fare a meno di Teun Koopmeiners per la trasferta di domani al Tardini contro il Parma. L'olandese dovrebbe restare a Torino per curare l'infiammazione al tendine d'Achille, scrive la Rosea.

Infortunio Koopmeiners: niente Parma, l'olandese rientrerà per il match col Monza? Cosa filtra sulle sue condizioni - di Redazione JuventusNews24Infortunio Koopmeiners: niente Parma, il centrocampista olandese riuscirà a rientrare già per il match col Monza? Cosa filtra sulle sue condizioni Come appreso da Juventusnews24 nella giornata di ieri Teun Koopmeiners ha lavorato a parte e pertanto non verrà convocato per la sfida in programma oggi alle 18.30 al Tardini contro il Parma. Il centrocampista olandese ora farà di tutto per cercare di recuperare già per la prossima partita casalinga contro il Monza, anche se come riportato dalla Gazzetta dello Sport certezze in questo momento non ce ne sono.

Infortunio Koopmeiners, novità dopo l'allenamento: cosa filtra sul centrocampista olandese alla vigilia di Parma Juve. Ultime - di Marco BaridonInfortunio Koopmeiners, novità dopo la seduta di oggi: cosa filtra sul recupero del centrocampista olandese Juve di Tudor in campo alla vigilia della trasferta di Parma, riprogrammata per domani alle ore 18:30. Salvo sorprese, non sarà della partita Teun Koopmeiners. Come appreso da Juventusnews24, infatti, anche oggi il centrocampista olandese ha lavorato a parte. L'ex Atalanta non ha recuperato e non dovrebbe essere convocato per la trasferta di domani: i bianconeri partiranno direttamente domattina verso lo Stadio Tardini di Parma.

