Tragedia funivia del Monte Faito si è svegliato l8217unico sopravvissuto Thabet Suliman 8220Collabora con i medici8221

Thabet Suliman si è svegliato. Il 23enne è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dal 17 aprile scorso, quando la funivia del Monte Faito è crollata causando la morte di quattro persone. Lui è l'unico che è sopravvissuto. Leggi su Fanpage.it si è. Il 23enne è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dal 17 aprile scorso, quando ladelè crollata causando la morte di quattro persone. Lui è l'unico che è

