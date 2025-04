Campagna 5×1000 Sostieni Save Your Globe per un Futuro più Sostenibile

5×1000 a realtà impegnate nella tutela dell’ambiente. Tra queste, spicca Save Your Globe APS ed ETS, un’associazione di promozione sociale e ente del terzo settore che si dedica alla salvaguardia del pianeta.Attraverso un gesto semplice e gratuito, ogni cittadino può contribuire a costruire un Futuro migliore: basta comunicare al proprio commercialista o al CAF il codice fiscale 92111260805, destinando così il 5×1000 alla causa ambientalista di Save Your Globe. Non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma rappresenta un aiuto concreto per finanziare progetti di tutela ambientale e sensibilizzazione ecologica.La Campagna invita inoltre a diffondere l’iniziativa tra amici e parenti, moltiplicando così l’impatto positivo di questa scelta. Laprimapagina.it - Campagna 5×1000: Sostieni “Save Your Globe” per un Futuro più Sostenibile Leggi su Laprimapagina.it Con l’arrivo della stagione delle dichiarazioni dei redditi, torna l’opportunità di destinare ila realtà impegnate nella tutela dell’ambiente. Tra queste, spiccaAPS ed ETS, un’associazione di promozione sociale e ente del terzo settore che si dedica alla salvaguardia del pianeta.Attraverso un gesto semplice e gratuito, ogni cittadino può contribuire a costruire unmigliore: basta comunicare al proprio commercialista o al CAF il codice fiscale 92111260805, destinando così ilalla causa ambientalista di. Non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma rappresenta un aiuto concreto per finanziare progetti di tutela ambientale e sensibilizzazione ecologica.Lainvita inoltre a diffondere l’iniziativa tra amici e parenti, moltiplicando così l’impatto positivo di questa scelta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Campagna Ail 'Un uovo per la vita': sostieni la ricerca sui tumori del sangue - La campagna dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (Ail) ’Un uovo per la vita’ è pronta a partire anche quest’anno. Domani, sabato e domenica, in tutti i comuni della provincia sarà possibile acquistare un uovo di Pasqua contribuendo, in questo modo, alla ricerca. Il ricavato sarà infatti destinato a giovani medici e ricercatori che studiano queste gravi patologie per trovarne una cura. 🔗lanazione.it

Campagna contro le zanzare: nuove regole per i trattamenti negli spazi privati - È partita la campagna 2025 per il contrasto alla proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, vettori di pericolose malattie virali come Dengue, Zika, Chikungunya e West Nile. L’Amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con l’Ausl e i Ceas, ha avviato azioni mirate sia... 🔗modenatoday.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it