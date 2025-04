In bici per consegnare eroina sorpreso dalla Polizia

Napolitoday.it - In bici per consegnare eroina: sorpreso dalla Polizia Leggi su Napolitoday.it Durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Giuseppe Marrazzo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli hanno notato un gruppetto di giovani che stazionava a bordo strada con fare sospetto.Insospettiti dall'atteggiamento.

