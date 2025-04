Allenamento Inter le immagini alla vigilia della Roma presenti Dumfries e Zielinski – FOTO e REPORT

Allenamento Inter, le immagini alla vigilia della Roma: presenti Dumfries e Zielinski – FOTO e REPORT da Appiano Gentile

Giornata d'allenamento ad Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi, che ieri aveva ripreso i lavori per preparare la gara di domani contro la Roma in campionato. Già ieri si erano allenati in gruppo Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, entrambi recuperati dai rispettivi infortuni. I due calciatori anche oggi hanno preso regolarmente parte alla seduta e saranno convocati per il match contro i giallorossi. Ancora a parte, invece, Marcus Thuram. Queste le immagini pubblicate sui canali social ufficiali del club nerazzurro relativi alla seduta odierna alla Pinetina.

Allenamento Inter, giornata di antivigilia verso l'Atalanta! Le immagini da Appiano – FOTO & REPORT

Giornata di antivigilia in quel di Appiano per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo la vittoria sul Feyenoord in Champions League, sono al lavoro per preparare l'atteso big match di domenica sera, nel quale affronteranno l'Atalanta di Gasperini, per un match che potrebbe riaprire clamorosamente la lotta Scudetto.

Allenamento Inter, nerazzurri subito al lavoro dopo il derby! Le immagini da Appiano – FOTO & REPORT

Giornata di lavoro per l'Inter di Simone Inzaghi, che archiviato il pareggio per 1-1 nel derby di Coppa Italia, si è trovata oggi ad Appiano Gentile per iniziare il lavoro di preparazione verso la gara di campionato in programma sabato, che vedrà i nerazzurri fare visita al Parma dell'ex Chivu.

Allenamento Inter, prosegue il lavoro verso la sfida con il Bayern Monaco! Le immagini da Appiano Gentile – FOTO & REPORT

Mattinata di lavoro in quel di Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi, in vista di quella che sarà la sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco alcune immagini, con annesso report della sessione. Primo allenamento della settimana. Inizia una nuova settimana di lavoro, una settimana molto importante per l'Inter.

