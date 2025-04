Il vestito di Cristiano Malgioglio ad Amici proviene da una valigia smarrita la storia dietro il look

Cristiano Malgioglio si distingue sempre per originalità sul palco di Amici ma oggi è riuscito a superarsi. Perché ha indossato il completo di velluto floreale? Ecco la storia nascosta dietro al look. Leggi su Fanpage.it si distingue sempre per originalità sul palco dima oggi è riuscito a superarsi. Perché ha indossato il completo di velluto floreale? Ecco lanascostaal

AMICI: CRISTIANO MALGIOGLIO CONFERMATO GIUDICE PER IL TERZO ANNO (ANTEPRIMA) - Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale di Amici. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giudice del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5. Ti potrebbe interessare anche… AMICI: AMADEUS GIUDICE DEL SERALE MA NOVE GLI RIDUCE IL CACHET (RETROSCENA) L'articolo AMICI: CRISTIANO MALGIOGLIO CONFERMATO GIUDICE PER IL TERZO ANNO (ANTEPRIMA) proviene da ... 🔗bubinoblog

“La comunità gay impazzisce per Gabbani? Io preferirei andare a letto con Topo Gigio, almeno mi accarezzerebbe”: Cristiano Malgioglio e la coincidenza del trio “ritrovato” a Sanremo - 2017 – 2025, 8 anni. Tanto lunga è stata l’attesa per arrivare a ritrovarsi. Di chi stiamo parlando? Di due protagonisti del Festival di quell’anno e di uno che è subentrato nel fisico (se così si può dire) solo in questa edizione ma che era stato tirato in ballo, possiamo dire con certezza a sua insaputa, anche nel 2017. Sono Francesco Gabbani, Cristiano Malgioglio e Topo Gigio. Il primo è in gara, il secondo è uno dei co-conduttori, il terzo accompagna Lucio Corsi nella serata delle cover. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025, il paroliere che non è solo leggerezza: “La prevenzione è importante, ho rischiato di morire per un melanoma” - È un fiume in piena, Cristiano Malgioglio. Paroliere, conduttore, personaggio tv, eccolo arrivare sul palco dell’Ariston nel suo classico e irresistibile luccichio. Ma la vita di Malgioglio non è stata sempre e solo gioia. Nel 2021 il paroliere a Verissimo ha parlato dell’importanza della prevenzione dopo avere scoperto e curato un melanoma: “Quando sono andato dal professor Mercuri (primario di Dermatologia ospedale San Raffaele, ndr) mi ha chiesto ‘da quanto tempo hai questo neo?’ e io ho risposto che non lo sapevo. 🔗ilfattoquotidiano.it

