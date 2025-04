Israele Pronti a ampliare l’offensiva a Gaza…

Le forze armate israeliane minacciano di ampliare l'offensiva a Gaza se i negoziati per il rilascio degli ostaggi continueranno a bloccarsi, mentre Hamas propone una tregua di 5 anni in cambio del ritiro israeliano, con l'Egitto che media un possibile accordo definitivo

Hamas: "Se Israele porrà fine alla guerra, siamo pronti a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi" - Iran-Usa, l'Italia disponibile a ospitare i colloqui sul nucleare a Roma. Un raid dell'Idf colpisce l'ospedale di Gaza. Gli Usa bombardano lo Yemen come rappresaglia contro gli Houthi

Gaza, Netanyahu vuole riprendere la guerra e Hamas lo mette alle strette: "Pronti a liberare tutti gli ostaggi nella fase 2 del cessate il fuoco, se l'accordo salterà sarà colpa di Israele" - Davanti allo stallo nei negoziati per definire modalità e contenuti della fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, Hamas prova a mettere pressione su Benjamin Netanyahu, che appare sempre più intenzionato a riprendere le ostilità. Il gruppo terroristico palestinese, ben consapevole delle proteste sempre più diffuse dei familiari degli ostaggi israeliani contro il governo di Tel Aviv, si è detto disponibile a rilasciare tutti i prigionieri rimasti esclusi dal primo step della fragile tregua.

Israele: sempre pronti a guerra a Gaza - 20.40 Netanyahu è "pronto a riprendere la guerra". Il primo ministro israeliano ha affermato che "in qualsiasi momento" potrebbero riprendere i combattimenti a Gaza. Parlando alla cerimonia per la promozione di nuovi ufficiali,ha detto: "I nostri piani operativi sono pronti. Raggiungeremo interamente gli obiettivi della guerra, che sia attraverso il negoziato o con altri mezzi". Poi, ha chiesto la "completa smilitarizzazione della Siria meridionale" e non permetterà alle nuove forze governative di "entrare a sud di Damasco".

