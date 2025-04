Alien Pianeta Terra Poster e teaser dall’Alien Day

Alien Day, e quale miglior regalo di una serie di contenuti promozionali dalla serie Alien: Pianeta Terra.In occasione dell'edizione 2025 dell'Alien Day, infatti, FX on Hulu ha rilasciato in rete una serie di contenuti dalla imminente nuova serie tv dedicata al predatore Alieno più famoso della Settima Arte (non ce ne vogliano i fan della saga Predator), creata da Noah Hawley, ed intitolata Alien: Pianeta Terra (in originale Alien: Earth).Il network, a tal proposito, ha rilasciato il nuovo Poster ufficiale, un brevissimo nuovo teaser trailer, ma anche un interessante promo da oltre 3 minuti che offre una visione straordinaria di quella che possiamo considerare la gestazione di un piccolo Xenomorfo. Un video quest'ultimo che nessun fan della saga Alien può perdersi, ma che in generale premia la passione di tutti gli appassionati di genere sci-fi.

Alien: Pianeta Terra | Online la prima clip - In attesa di un prossimo trailer, Hulu ha da poco diffuso la prima clip della serie dedicata al terribile xenomorfo intitolata Alien: Pianeta Terra. In questo nuovo video vediamo una donna braccata da un terrificante xenomorfo, mentre un uomo (o un androide) assiste impassibile alla scena della sua macabra uccisione. La clip sembra un assaggio per il tanto agognato primo trailer.

Alien: Pianeta Terra, un terrificante attacco xenomorfo nella prima clip della serie - La prima clip della serie prequel firmata da Noah Hawley mostra uno dei nuovi xenormorfi intento ad attaccare una vittima terrorizzata. Diffusa la prima clip di Alien: Pianeta Terra che offre uno sguardo alla serie prequel di Noah Hawley che si preannuncia ad alto tasso di orrore. La clip mostra un uomo seduto in una sala di controllo "in stile Nostromo" mentre la sua compagna di squadra cerca disperatamente di convincerlo ad aprire la porta e farla entrare.

Alien: Pianeta Terra, gli Xenomorfi invadono il nostro pianeta nel nuovo terrificante teaser - La nuova serie ambientata nel franchise horror fantascientifico arriverà in streaming su Disney+ FX ha appena diffuso in streaming un nuovissimo teaser trailer con le sue prossime serie in arrivo prossimamente e tra queste ci sono anche alcune scene inedite di Alien: Pianeta Terra, la nuova serie del franchise horror fantascientifico che in Italia arriverà in streaming su Disney+. Nel filmato, vediamo quella che sembra una nuova tipologia di Xenomorfo, mentre vediamo per la prima volta l'equipaggio che farà da protagonista a questa nuova spedizione.

