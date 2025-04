Atalanta un difensore recupera per il Lecce

Atalanta ne perde un altro. Era accaduto con Kossounou, rientrato giusto in tempo prima dell`infortunio. Leggi su Calciomercato.com Quando ritrova un giocatore, spesso l`ne perde un altro. Era accaduto con Kossounou, rientrato giusto in tempo prima dell`infortunio.

Approfondimenti da altre fonti

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve Atalanta C’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Renato Veiga, il difensore portoghese recupera per Juve Atalanta? Cosa filtra a tre giorni dal big match dello Stadium. Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Renato Veiga, recupera per l’Atalanta? Le ultime sul difensore portoghese in vista del big match di domenica Anche oggi Renato Veiga ha svolto un lavoro differenziato. Il difensore portoghese si allena ancora a parte a tre giorni da Juve Atalanta e rimane in dubbio per il big match di domenica sera. Decisivi saranno i prossimi due giorni, fino alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium. 🔗juventusnews24.com

Renato Veiga Juve: Thiago Motta recupera il difensore per l’Atalanta. Ma partirà titolare o no? Scelta fatta, ecco cosa succederà - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve: Thiago Motta recupera il difensore per il match contro l’Atalanta. Ma partirà dal primo minuto o no? Scelta fatta, cosa succederà Questa sera alle 20:45 va di scena Juve Atalanta, sfida che chiude la 28^ domenica di Serie A. In vista di questa gara cruciale per le ambizioni Champions delle due squadre e per lotta – chissà – Scudetto, Thiago Motta potrà contare su un recupero fondamentale in difesa. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Atalanta, un difensore recupera per il Lecce; Atalanta, Djimsiti recuperato per il Lecce: riprenderà il suo posto in difesa; Atalanta, Gasperini recupera Djimsiti: le ultime di formazione; Atalanta, Djimsiti verso il recupero per match col Lecce. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atalanta, un difensore recupera per il Lecce - Quando ritrova un giocatore, spesso l`Atalanta ne perde un altro. Era accaduto con Kossounou, rientrato giusto in tempo prima dell`infortunio di Kolasinac. A San. 🔗calciomercato.com

Djimsiti recuperato per il Lecce: decisivo lo slittamento del match - Così scrive oggi il portale della Gazzetta dello Sport: “Lo slittamento della partita di 48 ore ha consentito a Berat Djimsiti di recuperare dalla distorsione alla caviglia destra. Ieri il difensore a ... 🔗calcioatalanta.it

Atalanta Lecce, confermata la data in cui verrà recuperata la partita: l’annuncio ufficiale - Atalanta Lecce, confermata la data in cui verrà recuperata la partita: l’annuncio ufficiale. Le ultimissime notizie sul mondo del calcio Atalanta–Lecce si giocherà domani sera alle 20:45. Nonostante l ... 🔗milannews24.com