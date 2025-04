L039ex Suor Cristina ampquotGrazie a Papa Francesco ho fatto 039The Voice039 Il suo messaggio fondamentaleampquot

Suor Cristina, la Suora che aveva vinto "The Voice" grazie alla sua voce potente e incantevole? Oggi, dopo aver detto addio all'abito talare, ha rivelato il ruolo che Papa Francesco ha avuto nella sua vicenda personale: "Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i con. Milleunadonna.it - L'ex Suor Cristina: "Grazie a Papa Francesco ho fatto 'The Voice'. Il suo messaggio fondamentale" Leggi su Milleunadonna.it Vi ricordate, laa che aveva vinto "The" grazie alla sua voce potente e incantevole? Oggi, dopo aver detto addio all'abito talare, ha rivelato il ruolo cheha avuto nella sua vicenda personale: "Ho partecipato a 'The' grazie a. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i con.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fra’ Cionfoli senza filtri: aspre critiche a Suor Cristina e dichiarazioni forti su immigrazione e sicurezza - Giuseppe Cionfoli è tornato a parlare e non le ha mandate a dire: le sue parole durante la puntata 48 di NEPD. Divenne famoso all’inizio degli anni ’80, quando apparì per la prima volta davanti alle telecamere a Domenica In. In seguito partecipò quindi al Festival di Sanremo in due occasioni (nel 1981 e nel 1982) e divenne una celebrity, sebbene da qualche anno sia un po’ ai margini del mondo dello spettacolo. 🔗nonsolo.tv

L'ex Suor Cristina: "Grazie a Papa Francesco ho fatto 'The Voice'. Il suo messaggio" - Vi ricordate Suor Cristina, la suora che aveva vinto "The Voice" grazie alla sua voce potente e incantevole? Oggi, dopo aver detto addio all'abito talare, ha rivelato il ruolo che Papa Francesco ha avuto nella sua vicenda personale: "Ho partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i con... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Addio a suor Paola, volto popolare e anima sociale del tifo laziale - È morta suor Paola, la religiosa che per decenni è stata un’icona tanto del tifo biancoceleste quanto dell’impegno civile. Aveva 77 anni e da tempo combatteva con la malattia. L’annuncio è arrivato nella serata dedicata a Giorgio Chinaglia, attraverso la voce emozionata di Guido De Angelis. La notizia ha scosso l’ambiente della Lazio, che oggi la ricorda con affetto e riconoscenza. Conosciuta in tutta Italia grazie alla sua presenza nel programma “Quelli che il calcio”, suor Paola è stata molto più di una suora tifosa: è stata una figura di riferimento per chi soffre, per i detenuti, per ... 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Suor Cristina sbalordisce a 'The Voice' - VIDEO - Tutti pazzi per Suor Cristina. E’ lei la vera grande sorpresa della seconda puntata di The Voice 2, il talent show di Rai Due che questa sera ha proposto un’altra sessione di Blind Audition. Una cosa ... 🔗sanfrancescopatronoditalia.it