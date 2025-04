Serie A 34 giornata probabili formazioni orari e dove vedere le gare

giornata, la 34°, dove a farla da padrona sono stati i rinvii. Alla fine il turno scatterà domenica con due lunch match: quello fra Como e Genoa e Venezia-Milan. Il piatto principale del menù arriva alle 15, con lo scontro fra Inter e Roma. Il Napoli prova ad approfittarne ospitando il Torino. L'Atalanta ospita il Lecce (ancora ferito dal lutto appena subito), mentre il Bologna va a Udine. E' chiamata al riscatto la Juventus, che all'Allianz Stadium sfida il fanalino di coda Monza. Impegno casalingo pure per la Lazio, che attende il Parma, e la Fiorentina, impegnata nel derby toscano con l'Empoli. A completare il quadro ecco Verona-Cagliari. Il programma delle gare e dove vederleComo-Genoa: domenica 27 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Venezia-Milan: domenica 27 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;Fiorentina-Empoli: domenica 27 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Inter-Roma: domenica 27 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;Juventus-Monza: domenica 27 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Napoli-Torino: domenica 27 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Atalanta-Lecce: domenica 27 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Udinese-Bologna: lunedì 28 aprile, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Hellas Verona-Cagliari: lunedì 28 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Sky Sport 253 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lazio-Parma: lunedì 28 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e NowLe probabili formazioniComo-GenoaComo (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. Sport.quotidiano.net - Serie A, 34° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Leggi su Sport.quotidiano.net Milano, 26 aprile 2025 - All'orizzonte c'è una, la 34°,a farla da padrona sono stati i rinvii. Alla fine il turno scatterà domenica con due lunch match: quello fra Como e Genoa e Venezia-Milan. Il piatto principale del menù arriva alle 15, con lo scontro fra Inter e Roma. Il Napoli prova ad approfittarne ospitando il Torino. L'Atalanta ospita il Lecce (ancora ferito dal lutto appena subito), mentre il Bologna va a Udine. E' chiamata al riscatto la Juventus, che all'Allianz Stadium sfida il fanalino di coda Monza. Impegno casalingo pure per la Lazio, che attende il Parma, e la Fiorentina, impegnata nel derby toscano con l'Empoli. A completare il quadro ecco Verona-Cagliari. Il programma dellevederleComo-Genoa: domenica 27 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Venezia-Milan: domenica 27 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;Fiorentina-Empoli: domenica 27 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Inter-Roma: domenica 27 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;Juventus-Monza: domenica 27 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Napoli-Torino: domenica 27 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Atalanta-Lecce: domenica 27 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Udinese-Bologna: lunedì 28 aprile, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Hellas Verona-Cagliari: lunedì 28 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Sky Sport 253 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lazio-Parma: lunedì 28 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e NowLeComo-GenoaComo (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, ufficiali gli orari della 34 e 35esima giornata: la scelta su Inter-Roma! - Tutto sugli orari scelti dalla Lega Serie A per le partite della 34 e 35esima giornata del campionato 2024-2025. I dettagli in merito La Lega ha reso note le date e gli orari per la quarta giornata della Serie A 2024-2025. Di seguito il programma completo. 34ª GIORNATA25/04/2025 Venerdì 20.45 Atalanta – Lecce DAZN26/04/2025 Sabato 15.00 Como […] 🔗calcionews24.com

Nuove date per la 34° giornata di Serie A: Inter di domenica, Lazio lunedì - È arrivata la decisione della Lega Serie A sui rinvii delle gare del 26 aprile. Nessuna deroga per l'Inter, che non giocherà sabato, nel rispetto delle esequie del Pontefice; i nerazzurri scenderanno in campo domenica 27 aprile, così come Como e Genoa. Lazio-Parma è stata invece riprogrammata in data 28 aprile. Di seguito il comunicato della Lega Serie A sui rinvii. "Dando seguito all’invito... 🔗feedpress.me

Serie A 2024 - 2025, Calendario 33 - 34 - 35 Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport - Tutta la Serie A Enilive è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a giornata. Attiva ora. Pasqua con la Serie A Enilve! L’ultima volta che la Serie A era scesa in campo nel giorno di Pasqua, correva l’anno 1978 ed era domenica 26 marzo. In quel caso giocarono tutte le squadre partecipanti al campionato e, per rimanere sull’attualità, l’Inter vinse a Bergamo, 1-0 contro l’Atalanta con rete di Oriali al 77’. 🔗digital-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le probabili formazioni della 34^ giornata; Probabili 34ª: Kean e Thuram out. Retegui in forte dubbio, tocca a CDK; Serie A, 34° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare; Probabili formazioni Serie A: le ultime della 34^ giornata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A 2024/2025 trentaquattresima giornata. Dove vederla e probabili formazioni - 34 giornata serie A 2024/2025. Le probabili formazioni della trentaquattresima giornata di serie A: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari e i giocatori indisponibili. 🔗mam-e.it

Ultime dai campi: le probabili formazioni del 34^ turno di Serie A. Da Jovic a Correa e Cambiaso - 26 Aprile 2025 - 16:30 Scopriamo le ultime novità di formazione in vista della 34^ giornata di Serie A. Franco Capalbo In vista della 34^ giornata di Serie A, scopriamo le probabili formazioni e le ul ... 🔗msn.com

Probabili formazioni Serie A della 34^ giornata: ultime news dai campi - Lo sprint finale inizia con le due favorite appaiate in testa alla classifica dopo il passo falso dell’Inter a Bologna. Alle porte c’è una supersfida in quel di San Siro che potrebbe rimescolare ulter ... 🔗sport.sky.it