Fiorentina la vigilia del derby Out Kean Dodo Palladino si affida ancora a Beltran

Firenze, 26 aprile 2025 - L'elenco dei convocati non ha prodotto novità significative. La Fiorentina si appresta ad affrontare il derby dell'Arno contro l'Empoli senza Moise Kean e Dodo, oltre all'infortunato di lungo corso Andrea Colpani. Il centravanti della Nazionale è ancora segnalato a Parigi accanto alla sua famiglia.Non sono certi i tempi del ritorno, ma il club - pur in costante contatto telefonico - non ha mai fatto pressione sul giocatore per farlo rientrare a stretto giro di posta. Sarà lui a rimettere piede al Viola Park quando si sentirà di farlo, con la speranza che possa essere il più sereno possibile.L'auspicio è che possa esserci per l'allenamento di lunedì, il primo in vista della semifinale d'andata di Conference League in casa del Betis Siviglia di giovedì prossimo.

