Ryan Murphy racconta i Kennedy scelti i volti di Jackie e Caroline nella serie American Love Story di FX

Ryan Murphy ha scelto le attrici per i ruoli di Jackie e Caroline nel suo nuovo dramma antologico sui Kennedy, American Love Story. FX ha annunciato le attrici che vestiranno i panni di Jackie e Caroline Kennedy nella nuova serie antologica firmata da Ryan Murphy, American Love Story. Il primo capitolo della serie sarà incentrato sulla relazione tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy, una storia d'amore che ha affascinato il pubblico Americano. Secondo la sinossi ufficiale, American Love Story seguirà il corteggiamento e il matrimonio di John e Carolyn, considerati a lungo una sorta di "famiglia reale" Americana, il cui legame si incrinò sotto la pressione dei media scandalistici e delle difficoltà personali. La loro storia si concluse tragicamente con l'incidente . Movieplayer.it - Ryan Murphy racconta i Kennedy: scelti i volti di Jackie e Caroline nella serie American Love Story di FX Leggi su Movieplayer.it ha scelto le attrici per i ruoli dinel suo nuovo dramma antologico sui. FX ha annunciato le attrici che vestiranno i panni dinuovaantologica firmata da. Il primo capitolo dellasarà incentrato sulla relazione tra John F.Jr. e Carolyn Bessette-, una storia d'amore che ha affascinato il pubblicoo. Secondo la sinossi ufficiale,seguirà il corteggiamento e il matrimonio di John e Carolyn, considerati a lungo una sorta di "famiglia reale"a, il cui legame si incrinò sotto la pressione dei media scandalistici e delle difficoltà personali. La loro storia si concluse tragicamente con l'incidente .

American Love Story, la serie antologica targata FX, racconterà nella prima stagione la storia d'amore di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, e la protagonista femminile sarà l'attrice Sarah Pidgeon. La giovane star di The Wilds reciterà quindi nello show che sarà prodotto da Ryan Murphy, Brad Simpson, Nina Jacobson, D.

