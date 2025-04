Steinmeier e Söder sorridenti al funerale di Papa Francesco scoppia la polemica sui due politici tedeschi

tedeschi sorridenti poco prima di partecipare alle esequie del Pontefice Ilgiornale.it - Steinmeier e Söder sorridenti al funerale di Papa Francesco, scoppia la polemica sui due politici tedeschi Leggi su Ilgiornale.it Ha scatenato una vera e propria bufera social lo scatto che ritrae i due leaderpoco prima di partecipare alle esequie del Pontefice

"Servono voli per rimpatriare gli afghani, la Germania tratti coi talebani": la richiesta di Soder dopo l'attacco di Monaco - A una settimana dalle elezioni in Germania, cresce la tensione sul tema migranti. E mentre Afd è il secondo partito dietro la Cdu e dal cancelliere Scholz arriva il monito agli Stati Uniti di non interferire con le elezioni, il governatore bavarese Markus Söder, a tre giorni dall'attentato nella sua regione, chiede di trattare al più presto con i talebani per espellere gli afghani dalla Germania. "Prima Aschaffenburg, adesso Monaco: ora basta.

Germania, sette giorni al voto: appello di Steinmeier per "rafforzare la democrazia" - (Adnkronos) – "Ogni voto conta". E' un appello chiaro quello che arriva dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, a una settimana dalle elezioni anticipate in Germania. In un Paese sconvolto dai fatti di giovedì scorso a Monaco, così come dall'attacco di Villach nella vicina Austria, e in cui – secondo un sondaggio della Zdf diffuso venerdì

Germania, sette giorni al voto: appello di Steinmeier per "rafforzare la democrazia" - (Adnkronos) – "Ogni voto conta". E' un appello chiaro quello che arriva dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, a una settimana dalle elezioni anticipate in Germania. In un Paese sconvolto dai fatti di giovedì scorso a Monaco, così come dall'attacco di Villach nella vicina Austria, e in cui – secondo un sondaggio della Zdf diffuso venerdì

