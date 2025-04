Glaskupan la cupola di vetro recensione del nuovo crime scandinavo

Glaskupan, LA cupola DI vetro, ispirato a un romanzo di Camilla Lackberg, che ha tutte le carte in regola per lasciare il segno: di produzione scandinava (il . Leggi su Ilnotiziario.net di Stefano Di Maria Dopo due serie di Harlan Coben poco riuscite, almeno dal nostro punto di vista, Netflix ha rilasciato per gli appassionati di gialli e thriller, LADI, ispirato a un romanzo di Camilla Lackberg, che ha tutte le carte in regola per lasciare il segno: di produzione scandinava (il .

Glaskupan: La cupola di vetro, recensione: un classico crime scandinavo adatto ad ogni palato - Camilla Läckberg scrive una miniserie recuperando gli stilemi del giallo nordeuropeo, ma coniugati in senso pop, per ribaltare le credenze riguardo ciò che dovrebbe essere accogliente, come casa e famiglia. Godibile, ma scontato. Su Netflix. Camilla Läckberg ormai è una celebrità nella sua Svezia. Non solo è a tutti gli effetti l'incontrastata regina della letteratura crime nel Nord Europa, ma è anche una personalità fortemente riconoscibile dall'opinione pubblica per la sua presenza in vari programmi televisivi. 🔗movieplayer.it

Glaskupan – La cupola di vetro, la spiegazione del finale: quando l’orrore è dentro casa - Con la sua atmosfera cupa, i paesaggi nordici gelidi e un intricato intreccio di traumi dal passato e segreti familiari, Glaskupan – La cupola di vetro (di cui trovate la nostra recensione) è una delle serie crime europee più sorprendenti e disturbanti apparse di recente su Netflix. Ideata dalla regina del poliziesco svedese Camilla Läckberg, la miniserie ci accompagna nei meandri oscuri della cittadina fittizia svedese di Granas, dove si intrecciano misteriose sparizioni, abusi di potere, e segreti sepolti da decenni. 🔗cinemaserietv.it

Glaskupan – La cupola di vetro, la recensione: segreti nel gelo della Svezia - La serie: Glaskupan – La cupola di vetro, 2025. Creata da: Camilla Läckberg. Cast: Léonie Vincent, Johan Hedenberg, Johan Rheborg, Farzad Farzaneh. Genere: Thriller. Durata: 1 ora circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix Trama: Una criminologa torna nel suo villaggio natale dopo anni e si ritrova ad affrontare il trauma infantile di un rapimento, quando una nuova sparizione sconvolge la comunità. 🔗cinemaserietv.it

