PlayStation Plus Essential Sony ha svelato in anticipo un gioco di Maggio 2025

Sony ha rivelato in anticipo – ed involontariamente – uno dei giochi gratuiti di Maggio 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential: si tratta nello specifico di Until Dawn Remake. Precisiamo infatti che non si tratta di una fuga di notizie o di una previsione azzardata: è stata la stessa azienda a svelarlo tramite un aggiornamento visibile nel PlayStation Store su console. Questo errore, subito notato dai giocatori più attenti, ha rapidamente fatto il giro della community.Procedendo con ordine, l'icona di Until Dawn Remake per PlayStation 5 è apparsa nella sezione dedicata ai contenuti PlayStation Plus. A rendere evidente la situazione sono i bollini ufficiali di "Giochi Mensili" e "Essential", che confermano quasi senza dubbi l'inclusione del titolo nella selezione di Maggio.

