Predator Badlands Il poster IMAX del nuovo film

E' disponibile un nuovo poster da Predator: Badlands, il film diretto da Dan Trachtenberg in arrivo al cinema da novembre.Dopo il primo interessante trailer, 20th Century Studios ha continuato a battere il ferro finché caldo anche nel giorno in cui si festeggia l'Alien Day, il giorno in cui si celebra l'altro grande franchise di fantascienza che, guarda caso, da molti viene considerato nuovamente "in rotta di collisione" con un più che probabile crossover in arrivo.In particolare lo studios ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Predator: Badlands destinato alle sale IMAX del territorio nordamericano. Ricordiamo che il film sarà distribuito al cinema a partire dal 7 novembre 2025.Predator: Badlands Cosa SappiamoIl film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison.

