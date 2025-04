Juve si sblocca il bomber si chiude con lo sconto

Juventus ha voglia di chiudere il prima possibile questo anno per mettersi alle spalle un periodo davvero difficile e sperare di ricominciare nel migliore dei modi. Saranno diversi i calciatori che lasceranno la Continassa nel prossimo calciomercato e tra loro, a meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, anche Vlahovic e Kolo Muani.

Una doppia partenza che costringerà la Juventus a dover prendere più di un attaccante nel prossimo calciomercato. L'intenzione di Giuntoli sarebbe quella di acquistare un profilo importante e una punta di scorta.

