Dove vedere in tv Paolini Sakkari WTA Madrid 2025 orario programma streaming

Domani, domenica 27 aprile, Jasmine Paolini giocherà il terzo turno del WTA1000 di Madrid contro la greca Maria Sakkari. La toscana, reduce dal brillante esordio contro la britannica Katie Boulter, va a caccia di conferme, dovendo affrontare un'avversaria dal passato in top-10 e quindi in grado di offrire un tennis di alto livello, specialmente sulla terra rossa. Una Paolini che viene, però, da ottimi risultati che hanno dato fiducia. Si pensi a quanto fatto a Miami, dove l'azzurra ha raggiunto le semifinali e a Stoccarda, dove la nostra portacolori si è spinta sempre al penultimo atto, battendo nel proprio percorso anche la n.4 del mondo, Coco Gauff. L'obiettivo dunque è quello di proseguire nel percorso. Il bilancio dei precedenti tra le due è di 1-1. La greca si è imposta nel 2021 al Roland Garros, piuttosto nettamente sullo score di 6-2 6-3, mentre l'anno passato sul cemento di Dubai era stata l'azzurra a prevalere 6-4 6-2, in un torneo che poi l'ha vista vittoriosa.

